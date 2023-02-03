Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin 'Aile'nin gösterim tarihi belli oldu - Magazin haberleri

'Aile'nin gösterim tarihi belli oldu

SHOW TV’nin uzun süredir merakla beklenen Ay Yapım imzalı yeni dizisi ‘Aile’nin yayın tarihi açıklandı. 14 Şubat’ta SHOW TV ekranlarında  izleyicilerle buluşacak diziden aşk, aksiyon, aile ilişkileri üzerine yeni bir tanıtım yayınlandı  

Giriş: 03.02.2023 - 09:06 | Güncelleme: ABONE OL
'Aile'nin gösterim tarihi belli oldu - Magazin haberleri
Sevgililer gününde buluşuyorlar
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin uzun süredir merakla beklenen Ay Yapım imzalı yeni dizisi ‘Aile’nin ilk bölümü 14 Şubat'ta yayınlanacak.

Hakan Bonomo’nun özgün senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği dizinin merak edilen yayın tarihi belli oldu. 14 Şubat’ta SHOW TV’de yayınlanmaya başlayacak dizi, oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle izleyicilerin şimdiden dikkatini üzerine çekti. İlk tanıtımıyla bir haftada sosyal medyada yaklaşık 10 milyonun üzerinde görüntülenerek en çok izlenenler listelerinde yer alan diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.

"SEN BENİM KAZANAMAYACAĞIM EN GÜZEL KAVGAM OLACAKSIN"

'Aile'deki aşk ve aile ilişkilerinin ipuçlarını veren tanıtıma Kıvanç Tatlıtuğ’un hayat verdiği ‘Aslan’ karakterinin Serenay Sarıkaya’nın oynadığı ‘Devin’ karakterine kurduğu ‘Sen benim kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın’ cümlesi damga vuruyor.

"AŞK VE AİLE KAVRAMININ EN TARTIŞMALI YÖNLERİNİ ELE ALACAK"

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

'ASLAN' İLE 'DEVİN'İN HİKÂYESİ

14 Şubat’ta SHOW TV’de ekranlara gelecek ‘Aile’ dizisi, varlıklı bir aile olan 'Soykanlar’ın başına geçen 'Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog 'Devin ile tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

‘Aile’ 14 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor!

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kurt Efe ile yeni pozlar
Kurt Efe ile yeni pozlar
Gözde ikili oldular
Gözde ikili oldular
"Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik"
Şimdiden çok konuşulan 'Aile'nin yeni afişi yayınlandı
Şimdiden çok konuşulan 'Aile'nin yeni afişi yayınlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.