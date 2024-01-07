'Aile'nin finaline geri sayım devam ederken yeni bölümden duygusal bir sahne yayınlandı

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SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Aile’nin büyük finaline geri sayım devam ediyor. 30. bölümde final yapacak dizinin bu hafta yayınlanacak bölümünden izleyicileri derinden etkileyen yeni bir sahne yayınlandı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Devin için korkan Aslan’ın terapistle görüştüğü sahnede gözyaşlarını tutamaması duygu dolu dakikaların yaşanmasına sebep oluyor. Yeni bölümde “Devin’e ne olacak?” sorusunun yanıtı ise merakla bekleniyor.

‘Aile’nin özgün senaryosundan Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle salı saat 20.00’de SHOW TV’de!