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'Aile'nin bu akşamki bölümünden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı dizi 'Aile’nin bu akşam yayınlanacak 8. bölümünden yeni bir sahne yayınlandı. 'Hülya' ve 'Devin' arasında gerilimin giderek tırmanacağı bölüm seyirciyi ekrana kilitleyecek

Giriş: 25.04.2023 - 14:52 | Güncelleme: ABONE OL
'Aile'nin bu akşamki bölümünden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı
'Aile'nin bu akşamki bölümünden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı
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SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile’nin ön izleme sahnesinde 'Hülya' ve 'Devin' arasında geçen gerilim dolu telefon konuşması ekrana geliyor. 'Devin’in “Hülya' Hanım siz nasıl bu kadar kötü olabiliyorsunuz?” sorusu üzerine 'Hülya’nın “Ailemi koruyorum ben!” yanıtı dikkat çekiyor.

'Yağmur’un başına gelenler sebebiyle iki taraf arasında ciddi bir çatışma yaşanırken 'Hülya', ailesini korumak için her şeyi yapabileceğini açıkça söylüyor. 'Hülya’nın planı ve 'Devin’in ne yapacağı merakla bekleniyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV'de.

İşte 'Aile’nin 8. bölüm 2. ön izleme sahnesi;

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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