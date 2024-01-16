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        Haberler Televizyon 'Aile'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden yüzleri güldüren sahne: "Sarılın bakayım birbirinize..."

        'Aile'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden yüzleri güldüren sahne

        SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, büyük finaline son 3 bölüm kalan 'Aile'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden yüzleri güldüren bir sahne izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 14:19 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:19
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        "Sarılın bakayım birbirinize..."
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aile'de 'Seher’in ölmeden önce yapılacaklar listesinde bulunan uçağa binme isteğini yerine getirmek için 'Aslan' ve 'Devin' harekete geçiyor. Sahnede 'Aslan', 'Devin' ve 'Seher’in uçakta olduğu görülürken, birlikte geçirdikleri samimi anlar içleri ısıtıyor.

        Aile’nin özgün senaryosundan Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor.

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        Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        ‘Aile’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV'de.

        İşte 'Aile’nin 28'inci bölümünden yeni sahne;

        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
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        #aile show tv dizi
        #show tv aile dizi
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        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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