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SHOW TV'nin fenomen dizisi ‘Aile’, bu akşam yine sürükleyici ve heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Yeni bölüme saatler kala diziden yayınlanan özel sahnede; Devin Aslan’ı sevdiği için artık eskisi gibi olmadığından bahsederken Aslan da gözyaşlarını tutmakta zorlanıyor. Aslan sarılarak Devin’e destek olmaya çalışırken, ikilinin yeni bölümde barışıp barışmayacağı merakla bekleniyor.

‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide onlara Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor. 'Aile', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV'de. İşte 'Aile’nin 15. Bölüm 2. Ön İzleme Sahnesi; 'Aile' yeni sezona heyecan dolu bir bölümle başladı