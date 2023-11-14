Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Aile'nin bu akşam ekrana gelecek bölümünden yeni sahne

        'Aile'nin bu akşam ekrana gelecek bölümünden yeni sahne

        SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin bu akşam ekrana gelecek 20'nci bölümünden yeni bir sahne izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 15:30 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bizden önce vuslata ererlerse, hakikaten çok ayıp ederiz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Aile’nin bu akşam ekrana gelecek 20'nci bölümünden yeni bir sahne izleyicilerle buluştu. Aslan ve Devin’in, Tugi ve Asuman hakkında konuştuğu sahne izleyenleri güldürürken, Tugi ve Asuman’ın arasında neler olacağı merak konusu oluyor.

        Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Levent Ülgen, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        'Aile' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #aile
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Habertürk Anasayfa