Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Televizyon

Aile'nin 7. bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV’de yayınlanan Ay Yapım’ın dizisi ‘Aile’nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Heyecanın ve gerilimin giderek yükseldiği yeni tanıtım soluksuz izlenecek bir bölümün sinyallerini verdi.

Giriş: 14.04.2023 - 22:15 | Güncelleme: ABONE OL
Aile'nin 7. bölüm fragmanı yayınlandı!
HABERTURK.COM

Aile bu hafta yine seyircileri ekran başına kilitleyecek sürükleyici bir bölümle izleyiciyle buluşacak. Aslan ve Devin’in yüksek gerilimli kavgasının dikkat çektiği tanıtımda Devin sonunda aşkını dile getirerek tartışmaya nokta koyuyor. İbo, Yağmur’un geçmişiyle ilgili bulduğu kanıtları Hülya’ya verirken, Hülya bu belgeleri Aslan’la paylaşıyor. Aslan, Yağmur ile ilgili videolara bakarken bu anlara şahit olan Devin, Hülya’nın Yağmur hakkında söyledikleri karşısında büyük bir şok yaşıyor. Bu olayın Aslan ve Devin ilişkisini nasıl etkileyeceği beklenirken, Serhat’ın Yağmur’un karşısına çıkması yeni bölüme olan merakı giderek artırıyor.

İşte Aile’nin 7. Bölüm 2. Tanıtımı;

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Milletvekili adayının başına gelenler
Milletvekili adayının başına gelenler
Bakan açıkladı! DSİ 1727 işçi alımı yapıyor!
Bakan açıkladı! DSİ 1727 işçi alımı yapıyor!
Kral Charles'a yumurta atan kişinin cezası belli oldu
Kral Charles'a yumurta atan kişinin cezası belli oldu
7. Yargı Paketi ile af yasası gündemde!
7. Yargı Paketi ile af yasası gündemde!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.