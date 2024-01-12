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        Haberler Televizyon 'Aile'nin 28'inci bölüm 2'nci tanıtımı yayınlandı

        'Aile'nin 28'inci bölüm 2'nci tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, büyük finaline son 3 bölüm kalan 'Aile'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 22:09 Güncelleme: 12.01.2024 - 22:49
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        'Aile'nin yeni bölüm tanıtımı
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        Aslan, Devin ve Seher’in Adana’ya bici bici yemeye gittiği, yüzleri güldüren sıcak anların yaşandığı tanıtımda Hülya’nın Devin’e “Ben seni çok yeni buldum, hiç kaybetmek istemiyorum!” demesi dikkat çekiyor. Bedri ve Yağmur, annelerini bir araya getirip aşklarını ilan ederken, Neşe ve Nedret arasında gerilim yaşanıyor. Cihan bir mekanda birden fazla kişi tarafından saldırıya uğrarken, Hülya’nın elinde silahla mekana gelmesi merak uyandırıyor. Aslan’ın yeni düşmanının karşısına çıkması ise neler olacağına dair heyecanı artırıyor. Cenk Kangöz’ün hayat vereceği sürpriz karakterin dengeleri nasıl değiştireceği yeni bölümde ekrana gelecek.

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        'Aile’nin özgün senaryosundan Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide onlara Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        İşte 'Aile'nin 28'nci bölüm 2'nci tanıtımı;

        ‘Aile’, yeni bölümüyle 16 Ocak Salı günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

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