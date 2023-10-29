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        Haberler Televizyon 'Aile'nin 18. bölümünden yeni sahne yayınlandı!

        'Aile'nin 18. bölümünden yeni sahne yayınlandı!

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin Salı akşamı ekrana gelecek 18. bölümünden yeni sahne izleyicilerle buluştu. Sahnede Neşe'nin Aslan'a sorduğu "Aşkın öldürdüğü birini ailesi iyileştirebilir mi?" sorusu dikkat çekiyor. Aslan ise "Ailesinin öldürdüğü birisini aşkın iyileştirdiğini yakinen gördüm" sözleriyle Devin'i etkiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 19:13 Güncelleme: 29.10.2023 - 19:13
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        'Aile'nin 18. bölümünden yeni sahne yayınlandı!
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        ‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Levent Ülgen, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Aile yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

        İşte Aile’nin 18. Bölümünden Sahne;

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