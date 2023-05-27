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Aile'nin 13. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen, Ay Yapım imzalı dizisi Aile'nin sezon finalinden yeni bir tanıtım yayınlandı. Nefeslerin tutulacağı, aksiyonun ve heyecanın hız kesmeyeceği bölümde Soykanlar'a ait sırlar bir bir açığa çıkacak, tüm aile büyük bir sınava tabii olacak.

Giriş: 27.05.2023 - 00:59 | Güncelleme: ABONE OL
Aile'nin 13. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı
HABERTURK.COM

Aile'nin sezon finalinden yayınlanan 2. tanıtımda Aslan ve Devin'in romantik anları ekrana gelirken, Soykan ailesinde gerilim tırmanıyor. İlyas, Aslan'a Hülya'nın bir oğlunun evlatlık olduğunu açıklarken, Hülya'nın "Eğer ortaya çıkarsa ailemiz yok olur..." sözleri dikkat çekiyor. Cihan, Devin'in kliniğinde sinir krizi geçirip etrafı dağıtırken, İlyas'ın annesi Kıymet açıkça Hülya'yı tehdit ediyor. Silahların patladığı, sırların ortaya çıktığı bölüm izleyicileri ekran başına kilitleyecek!

İşte Aile'nin 13. Bölüm 2. Tanıtımı;

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Aile'de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.


'Aile' sezon finaliyle Salı saat 20.00'de Show TV'de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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