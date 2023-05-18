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"HAYATTAN TEK BİR DİLEĞİM VAR, O DA SİZİN GİBİ BİR ANNE OLMAMAK!"

Aile'nin sürükleyici hikayesi her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken geçen bölümden bu yana bir sorunun cevabı büyük merak uyandırıyor. Aslan'ın mı yoksa Cihan'ın mı evlatlık olduğu sorusunun cevap bulacağı bölümden dikkat çeken bir tanıtım yayınlandı. İlyas'ın Hülya'yı seçim yapmaya zorladığı tanıtımda Devin de Seher'den evlatlık durumunu öğreniyor. Devin'in Hülya'ya söylediği 'Hayattan tek bir dileğim var, o da sizin gibi bir anne olmamak' sözleri ise bölüme dair merakı yükseltiyor.

İşte Aile'nin 12. Bölüm Tanıtımı;

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Aile'de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.'Aile' yeni bölümüyle Salı saat 20.00'de Show TV'de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner