Aile içi şiddete maruz kalan kadınların 'ciddi akıl hastalıklarına yakalanma riski artıyor'

07 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'de Birmingham Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, aile içi şiddete maruz kalan kadınların ciddi akıl hastalıklarına yakalanma riskinin 3 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.
Sonuçları Britich Journal of Psychiaty dergisinde yayımlanan araştırma, İngiltere'de aile içi şiddete maruz kalan ve yaşadıklarını doktorlarına anlatan 18 bin 547 kadın üzerinde yapıldı.
Bu kadınlar yıllarca izlendi ve verileri aile içi şiddete maruz kalmayan benzer yaşlarda 74 bin kadınla karşılaştırıldı.
Birmingham Üniversitesi'nden, araştırma raporunu yazan heyetin başındaki Dr. Joht Singh Chandan "Aile içi şiddetin ne kadar yaygın olduğunu düşünürsek bu ikisinin (akıl sağlığı) birbirine bağlı olduğunu anlamamız ve bundan etkilenen kadınların hayatlarını iyileştirmeye çalışmamız önemli" dedi.
1995-2017 dönemini inceleyen araştırmada doktoruna aile içi şiddet şikayetiyle gittiğinde kadınların neredeyse yarısının halihazırda ruhsal sorunlar yaşadığı aktarıldı.
Çalışma, aile içi şiddete maruz kalan kadınların kaygı bozuklukları yaşama risklerinin iki katına; depresyon, şizofreni ve bipolar bozukluklara yakalanma risklerinin ise üç katına çıktığını gösterdi.
İngiltere'de kadın destek örgütü Agenda'dan yardım alan bir kadın da BBC'ye yaptığı açıklamada, aile içi şiddetin kişiliğini değiştirdiğini söyledi.
"Uykusuzluk çekiyorum. Ya çok yiyorum ya da çok az. İnsanlara hiç güvenmiyorum, onları kendime yaklaştırmıyorum. Bu yüzden pek çok dostluğum bitti" dedi.
Aynı kadın hastaneye gittiğinde, sağlık görevlilerinin kendisine inanmadıklarını da ekledi.
'Polis kamu sağlık çalışanlarına şiddet vakalarını bildirmeli'
İngiltere'de resmi suç verilerine göre her dört kadından biri aile içi şiddete maruz kalıyor.
Ancak doktor kayıtlarına dayanan son araştırma, kadınların sadece yüzde 0,5'inin bunu aile doktoruna açıkladığını gösteriyor.
Uzmanlar polisin sağlık çalışanlarına bu tür vakaları bildirmesinin faydalı olacağını düşünüyor.
İngiltere'de Psikiyatristler Kraliyet Koleji'nden Dr. Beena Rajkumar, aile içi şiddetin akıl sağlığı üstünde "yıkıcı etkileri" olduğunu söyledi.
Dr. Beena Rajkumar, "Kamu çalışanları için aile içi şiddeti tarama ve kayıt altına alma öncelikli olmalı ve bunu yaşayan kadınlar için etkin müdahaleler acilen uygulanmalı" dedi.
Londra'da King's College Psikiyatri Enstitüsü'nde çalışan Prof. Louise Howard da çalışmanın gözleme dayandığını ve nedenler konusunda somut kanıtlar getirmediğini belirtti.
Buna karşın Howard çalışmanın önemli bir mesaj verdiği görüşünde:
"Aile içi şiddet ciddi bir kamu sağlığı ve kamu akıl sağlığı sorunudur. Sağlık çalışanları hastalarına aile içi şiddet konusunda rutin sorular sorabilmeli."
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