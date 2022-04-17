Aile içi şiddet ihbarından cephanelik çıktı!

İstanbul'un Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aile içi şiddet ihbarı üzerine gittikleri evdeki çelik kasalarda tabancalar, mermiler ve keskin nişancı tüfeği mermisi ele geçirildi.
Olay, geçen hafta perşembe günü gece saat 01.30 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Bir kişinin alkollü olduğu ve küçük kızını darp ettiği ihbarı polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, adrese gelerek kapıyı çalıp beklemeye başladı.
KÜÇÜK KIZ SARILIP, YARDIM İSTEDİ
Polis ekipleri kapıda beklediği sırada küçük İrem Nur K. ağlayarak kapıyı açıp polis ekiplerine sarılarak yardım istedi. Bu sırada kapıya doğru hızla gelen alkollü İbrahim K., polis ekiplerine direnmeye çalıştı. Polis ekipleri, İbrahim K.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Kağıthane polisi, İbrahim K.’ye silahla tehdit konusuyla ilgili sorular yöneltti. Şüphelinin tutarsız cevaplar vermesi üzerine polis ekipleri ev içerisinde detaylı arama yaptı. Aramalar sırasında evde bulunan çelik kasalardan şüphelenen polis ekipleri, kasayı çekiç ve tornavidayla açtı.
KASALARDAN CEPHANELİK ÇIKTI
Kapağı açılan kasaların içinde 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet uyuşturucu hap, matkaplar, kelepçeler, 6 adet kaçak içki, 75 adet kaçak macun ve çikolata ile silah yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda dolu fişek ve keskin nişancı tüfeklerinde kullanılan mermi, silah satışı için hazırlanan senet ve evraklar ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramalar kameralara da yansıdı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim K., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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