Aile Hekimliği Çalışanları Sendikasından iyileştirme girişimlerine devam edilmesi önerisi

AA

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 29 bin 865 sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığı bilgisini verdiğini aktararak, buna göre toplumda hastalığa yakalanma oranı yüzde 1,2 iken sağlık çalışanlarında yüzde 11,5 olduğunu kaydetti.

Son bir haftada 9 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlatan Özer, şöyle devam etti:

"İyileştirmeler alkışı hak ediyor ancak pandemi ve çalışan motivasyonumuz açısından her türlü mücadele ve iyileştirme girişimine devam edeceğiz. Alınan her türlü koruyucu önleme rağmen sağlık çalışanlarının büyük bir risk altında olduğu aşikar. Aile hekimliği çalışanlarına detayları bakanlık tarafından belirlenerek verilecek ek ödemenin, mart ayından bu yana devam eden ve ne kadar süreceği belli olmayan pandemi dönemi için 3 ay süre ile sınırlandırılmış olması, sağlık çalışanlarınca kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Yapılacak ödemenin pandemi süresi boyunca koruyucu sağlık sunumu baz alınarak yapılması gerekliliktir."

Özer, Kovid-19 nedeniyle hasta olan aile hekimliği çalışanlarının yaşadıkları sıkıntılı sürecin yanı sıra Aile Hekimliği ve SGK Kanunu gereğince çifte para kesintisi uygulamasına tabi olduğunu anlatırken, "Yeni süreçte, yönetmeliğin 4. maddesi bakanlıkça belirlenen bulaşıcı hastalıklar kaynaklı iş göremez raporlarını çalışma günü olarak saymış ve ücret kesintisini ortadan kaldırmıştır. Bu olumlu değişim, geçmiş süreci kapsamalı ve hastalıktan dolayı para kesintisi yapılanlara ücretleri iade edilmeli ve uygulama sadece Kovid-19 ile sınırlı kalmamalıdır. Bu haliyle bile sürecin en başında yaptığımız talebe verilen olumlu yanıt camiamızda memnuniyet yaratmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- Öneriler

Gürsel Özer, iyileştirme önerilerini şöyle sıraladı:

"Kovid-19 hastalığı sağlık çalışanları için meslek hastalıkları listesine eklenmelidir. Yaptıkları işten dolayı bu hastalığa maruz kalabilecek diğer çalışanlar için de hangi durumlarda meslek hastalığı olabileceğinin koşulları belirlenmelidir. Hiçbir koruyucu ekipmanın yüzde 100 koruyucu olamayacağı biliniyor iken Kovid-19 hastalığına yakalanan sağlık çalışanları ve sağlık hizmetlerinde yer alan çalışanlar, hiçbir prosedüre gerek kalmaksızın meslek hastalığına yakalanmış kabul edilmeli, tedavi ve rehabilitasyonları bu doğrultuda sağlanmalı, ölümü halinde ise yasada belirtilen koşullar varisleri ve yakınlarına uygulanmalıdır.

Pandemi süreci sağlık çalışanlarında psikolojik ve fiziksel yorgunluk oluşturmuş, yıpranmalarına neden olmuştur. Yıpranma tüm sağlık çalışanlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda yıpranma payı ile ilgili yasal düzenleme gözden geçirilmeli, sadece nöbet tutan çalışanları kapsayan kanun tüm sağlık çalışanlarına yaygınlaştırılmalı, yıpranma süreleri yeniden düzenlenmelidir."

Aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesi olmadığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Aile Hekimliği çalışanlarına da 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunundaki güvenceler sağlanmalı veya çalışanlar 4A kadrosuna geçirilmelidirler. Pandemi süreci nedeniyle aile hekimlerine verilen okul aşıları gibi görevlendirmeler ve izlemler negatif performans uygulaması kapsamı dışında tutulmalıdır. Aile hekimliği çalışanları yıllar içerisinde hak ediş kayıplarına uğramıştır. Bu kayıplar giderilmeli ve pandemi sürecinden muaf olmak üzere katsayı artışları ile hak ediş kayıpları telafi edilmeli ve tüm süreci kapsayan koruyucu hekimlik uygulamaları bazlı ek ödeme sağlanmalıdır."