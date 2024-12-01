Aile hekimliği çalışanları iş bırakıyor

Aile hekimliği çalışanları, performansa dayalı "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"ne karşı 2-6 Aralık tarihleri arasında 5 gün sürecek iş bırakma kararı aldı. Eylem, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan düzenlemenin geri çekilmesi talebiyle başlatılıyor.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, mevcut yönetmeliğin hem aile hekimliğinin ruhuna aykırı olduğunu hem de sağlık sisteminde bir krizi derinleştireceğini söyledi.

"DÜZENLEMELER DURDURULMALI"

"Binlerce aile hekimi, ebe, hemşire ve sağlık çalışanı istifa etmek üzere. Sağlık raporlarının aile sağlığı merkezlerinde ücretli verilmesi, hacamat gibi geleneksel tıp uygulamalarının bu merkezlerde yapılması gibi düzenlemeler aile hekimliği sisteminin temel işlevi olan koruyucu sağlık hizmetlerini zayıflatır. Aile hekimliği sistemi düzgün bir şekilde işletildiğinde sağlık sorunlarının %80-85'inin çözülebilir. Pandemiden depreme, her kriz anında aile sağlığı merkezlerinin başarısını gördük. Ancak gereksiz iş yükü ve yetersiz düzenlemeler, vatandaşın temel sağlık hizmetine ulaşmasını engelliyor. 5 gün sürecek iş bırakma eylemi hem vatandaşın hem de sağlık çalışanlarının hakları için yapılıyor. Hastalarımızın sağlığı için bu düzenlemelerin durdurulması şart. Sağlık sistemini düzeltmek istiyorsak, sahadaki hekimlerle, ebelerle, hemşirelerle barışık yönetmelikler çıkarılmalı."