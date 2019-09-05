05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2005’te pilot uygulama olarak başlatılan ve kısa sürede yurt geneline yaygınlaştırdığı Aile Hekimliği, başta aşılama olmak üzere koruyucu sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlıyor.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Vatandaşlar, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) hastanelere gitme ihtiyacı duymadan ihtiyaçlarına çözüm bulabiliyor.
AİLE HEKİMİNE MUAYENE OLANLARIN SAYISI YÜZDE 5 ARTTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına yer verilen yazılı bildiride şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşlarımızın aile hekimleri ile tanışmaları ve öncelikle aile hekimlerini tercih etmeleri için başlattığımız “Aile Hekiminizi Erken Tanıyın” kampanyası olumlu gelişmeler sağladı. Geçen yılın ve bu yılın ilk 6 ayı karşılaştırıldığında, aile hekimine muayene olanların sayısının yüzde 5 arttığını gördük.
ASM’lerimizde akut ve kronik hastalıkların teşhis ve tedavisi için sağlık taramaları yapılıyor. Bu taramalarla birçok vatandaşımızın hastalığını erken teşhis etmemiz mümkün oldu. ASM’lerde 2018 yılının ilk 6 ayında serviks (rahim ağzı) ve kolon (kalın bağırsak) kanseri için toplamda 544 bin tarama yapıldı. 2019 yılının ilk 6 ayında ise tarama sayısı yüzde 14’lük artışla 620 bine yükseldi.
Aile hekimliği, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de başarıyla uygulanıyor. Bu başarıda en büyük pay şüphesiz ilk günden beri bu işi sahiplenen aile hekimlerimize ve aile sağlığı çalışanlarına aittir. Hekim başına düşen nüfus diğer ülkelere kıyaslandığında oldukça yüksek olmasına rağmen büyük bir fedakârlıkla ve hekimliğin ulvi değerleriyle hizmet vermekteler.
Bugün itibariyle 8 bin Aile Sağlığı Merkezinde yaklaşık 25 bin aile hekimimiz görev yapıyor. Halen aile hekimi başına düşen nüfus 3 bin 100. Yeni hekimlerimizin uygulamaya dâhil olmasıyla hekim başına düşen nüfus her geçen gün azalıyor. Bu sayıyı 2023’te 2 bin 700 kişiye düşürmeyi hedefliyoruz. Uygulamanın başladığı dönemlere göre aile sağlığı birimlerinde çalışan hekimlerimizin ve personelimizin görev koşullarını da iyileştirdik, bu koşulları daha da iyileştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Vatandaşlarımızdan istirhamım, henüz tanışmamışlar ise aile hekimleri ile tanışmaları ve herhangi bir şikâyetleri olmasa da aile hekimleri ile irtibatlarını korumaları.
Sağlıklı bir hayata geç kalmamak için, aile hekiminizi erken tanıyın."
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