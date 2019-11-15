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Aile hekimleri sağlıkta şiddete karşı siyah balon uçurdu

Aile hekimlerinin en büyük kongresi olan AHEKON, Türkiye’nin aile hekimlerinin katılımıyla başladı. Bu yıl 10. kez düzenlenen kongre, alanında önde gelen yerli ve yabancı akademisyenlerin de katılımıyla 13- 17 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya Belek’te gerçekleştiriliyor. 27.000 aile hekiminin ulusal kongresi olan AHEKON 2019’da, aile hekimleri, sahaya dönük olarak deneyimlerini, zorluklarını ve başarılarını paylaşıyor. Aile hekimleri, kongrenin ilk gününde, her geçen gün artan sağlıkta şiddete karşı, siyah balonları gökyüzüne bıraktı

15.11.2019 - 09:39 | Güncelleme: HABERTURK.COMSağlık
AHEKON

Türkiye’nin Aile Hekimliği alanındaki en prestijli kongresi olan AHEKON, bu yıl 10. kez gerçekleştiriliyor. İçeriğinde, konferanslara, panellere, tartışmalı oturumlara ve aile hekimlerinin gelişimine yönelik farklı alanlarda kurslara yer verilen kongre, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen’in konuşmasıyla başladı.

Sağlıkta şiddete yönelik yaptığı konuşmasında Dr. Özlem Sezen şunları söyledi: “Ülkemiz aile hekimleri, hekimlik mesleğine olan saygıları ile vicdanları arasında kaldıkları önemli bir dönem noktasındalar artık. Toplumumuzun içinde bulunduğu ruh hali ve öfke dili biz hekimleri sona yaklaştırmıştır. Ne yazık ki, ülkemizde, sağlıklı bir toplumdan, gelecekten söz etmemiz mümkün değildir. Sağlıkta şiddetin her geçen gün artması, bizleri, mesleğimizi yapamaz hale getirmiştir. Hekimlik mesleğinin değersizleştirilmesini ve meslek şehitlerimize her geçen gün yenilerinin eklenmesini hazmedemiyoruz. Şiddetin sıradanlaşmasına göz yummamız mümkün değildir. Gerekli yasal düzenlemeler için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Yıllar önce "beyaz" balonlarımızı gökyüzüne bırakırken ülkemiz insanlarının sağlıklı geleceği için umudumuz ve hayallerimiz vardı."

Konuşmanın ardından ise sağlıkta şiddeti kınamak için gökyüzüne siyah balonlar uçuruldu.

 

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