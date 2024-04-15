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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aile hekimi canına kıymadan paylaşım yapmış!

        Aile hekimi canına kıymadan paylaşım yapmış!

        Diyarbakır'da atış poligonunda hayatına son veren aile hekimi 33 yaşındaki G.Ç.'nin, sosyal medya hesabından Bitcoin'de yüksek miktarda zarar yaptığını paylaştığı ortaya çıktı. Takipçileri ise üzgün oldukları yorumunda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 08:30 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:37
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        Aile hekimi canına kıymadan paylaşım yapmış!
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        Diyarbakır'da, edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan bir atış poligonuna gelen Doktor G.Ç. (33), elindeki tabancayı başına dayayarak ateşledi.

        SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

        İHA'da yer alan habere göre olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        YÜKSEK MİKTARDA ZARAR ETMİŞ

        G.Ç’nin dün sosyal medya hesabından Bitcoin'de yüksek miktarda zarar yaptığını paylaştığı da ortaya çıktı.

        Takipçileri ise üzgün oldukları yorumunda bulundu.

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