Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, evlilik hazırlığındaki çiftlere sunulan indirim fırsatlarının kapsamı genişletildi. Daha önce 20 markanın dahil olduğu uygulamaya, 19 yeni marka eklenerek seçenekler artırıldı. Çiftler, bu anlaşmalı firmalardan yüzde 10 ile yüzde 35 oranında indirimle alışveriş yapabilecek. İşte, 2025 yılında evlenecek çiftler için indirim sunan markaların listesi…