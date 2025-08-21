Aile Gençlik Fonu kapsamında çiftlere indirim sunan markaların güncel listesi: Kimler yararlanabilir, indirim oranı yüzde kaç?
Aile ve Gençlik Fonu çatısı altında geçen yıl başlatılan Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi sürdürülüyor. Bu kapsamda, önceden anlaşmalı olan 20 markaya ek olarak 19 firma daha projeye dahil edildi. Çiftler, anlaşmalı firmalardan yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değişen oranlarda indirim fırsatından yararlanabilecek. Peki, bu indirimlerden hangi markalar faydalanıyor ve kimler yararlanabilir? İşte merak edilen detaylar…
- 1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, evlilik hazırlığındaki çiftlere sunulan indirim fırsatlarının kapsamı genişletildi. Daha önce 20 markanın dahil olduğu uygulamaya, 19 yeni marka eklenerek seçenekler artırıldı. Çiftler, bu anlaşmalı firmalardan yüzde 10 ile yüzde 35 oranında indirimle alışveriş yapabilecek. İşte, 2025 yılında evlenecek çiftler için indirim sunan markaların listesi…
- 2
EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM SUNAN MARKALARIN LİSTESİ
20 marka Bakanlık ile imzalanan protokol kapsamında evlenecek çiftlere destek veriyor. İşte, marka listesi:
Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip.
- 3
19 MARKA DAHA EKLENDİ
Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan işbirlikleri kapsamında, 19 firma daha evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başladı. İşte, listeye eklenen yeni firmalar;
Alfemo, Armis Yatak, Bambi, Divanev, Dizayno Home, Doqu Home, DS Damat, Enza, Gümüşsuyu, Gündoğdu Mobilya, Hatemoğlu, Kilim, Ndesign, Puffy, Saray Halı, Storish, Trendyol, Weltew, Yataş Bedding.
-
- 4
YÜZDE KAÇ İNDİRİM YAPILACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği yapan markalar, çiftlere yüzde 10 ile 35 arasında indirim sağlayacak.
- 5
KİMLER ÖZEL İNDİRİMLERDEN YARARLANABİLİR?
Aile Gençlik Fonu kapsamında, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi imkânından yararlanan çiftler, Bakanlık ile iş birliği halinde olan markalardan indirimli alışveriş yapabilecek.
- 6
İNDİRİM KODU NEREDEN ALINIR?
Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, başvurusu değerlendirilen ve "Nikah Onayı Bekleniyor" aşamasında olan vatandaşlar için özel bir indirim kodu oluşturuluyor. E-devlet başvuru ekranından başvuru durumunuzu takip edebilirsiniz. Başvurunuz "Nikah Onayı Bekleniyor" aşamasına geldiğinde indirim kodu e-Devlet ekranında görüntülenebiliyor.
-