Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, evlilik sürecindeki çiftlere yönelik indirim fırsatları genişletildi. Daha önce 20 markanın dahil olduğu uygulamaya, 19 yeni markanın eklenmesiyle seçenekler arttı. Böylece çiftler, anlaşmalı firmalardan yapacakları alışverişlerde yüzde 10 ile 35 arasında indirim alabilecek. İşte, 2025 yılında evlenecek çiftlere özel indirim sunan markaların listesi...