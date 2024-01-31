Show TV'nin sevilen yapımlarından biri olan Aile dizisi 30. bölümüyle gündeme geldi. Her hafta Salı günü ekrana gelen dizinin son bölümünde Devin'in doğum sahnesi dikkat çekti. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı dizide Aslan'ın Devin'e seslenişi final ihtimallerini akıla getirdi. İşte Aile dizisi bitti mi, final mi yaptı? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...