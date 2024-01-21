Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır. ifadeleriyle yeni asgari ücreti açıkladı. Yapılan zam ile beraber pek çok kalemde de artış yaşandı. Bu bağlamda "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" araması sıklaştı. İşte, konuya dair ayrıntılar...