Aile Destek Programı ödeme takvimi: 2024 Eylül Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2024 Eylül ayı için araştırılıyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen Aile Destek Paketi her ay belirli tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak edenler ''Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2024 Eylül ayı Aile Destek Programı/Paketi ödeme takvimi…
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Eylül ayı Aile Destek Programı ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Maddi desteğe ihtiyaç duyan ailelere verilen Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Yeni aya girilmesiyle beraber gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki bu ayın Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? İşte 2024 Eylül ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri hakkında detaylar...
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!
2 yıldır uygulanan Türkiye Aile Destek Programı, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak Aile Destek Ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar uzatıldı.
Buna göre söz konusu destekten yararlanan haneler, yıl sonuna kadar ödeme almaya devam edecek.
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2024 EYLÜL AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
2024 Eylül ayı Aile Destek Programı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 9 Ağustos itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirmişti.
Buna göre Eylül ödemelerinin de benzer tarihlerde yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
450 TL ve altı 1.250 TL
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
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AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?
Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
1-2 çocuklu hanelere 350 TL
3 çocuklu hanelere 450 TL
4 çocuklu hanelere 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.
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AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.
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