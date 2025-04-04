AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?

Türkiye genelinde binlerce ihtiyaç sahibi aileye ekonomik destek sağlamak amacıyla 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı, Aralık 2024 itibarıyla sona erdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan ödemeler, 850 TL ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda vatandaşların hesaplarına yatırılıyordu.