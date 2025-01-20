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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı 2025? Aile Destek ödemesi bitti mi, devam edecek mi?

        Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek ödemesi bitti mi?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile Destek Programı ödemelerinde sona gelindi. 2024 yılının aralık ayına kadar her ay belirli tarihlerde ödemesi yapılan Aile Destek Programı'nda ödemelerinin devam edip etmeyeceği hak sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aile Destek Paketi, ihtiyaç sahibi ailelere gelir miktarına göre 850 ile 1250 TL arasında değişen ödemelerdir. Peki, Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Programı devam edecek mi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 18:41 Güncelleme: 20.01.2025 - 18:41
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        • 1

          Aralık ayı itibarıyla son ödemesi yapılan Aile Destek Paketi ödemelerinde yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında Aile Destek Programı ödemeleri 2024 Aralık ayına sonuna uzatılmıştı. Bu kapsamda Aile destek ödemelerin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı 2025? Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, devam edecek mi?" İşte Aile Destek ödemelerinde son durum...

        • 2

          AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

          Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.

        • 3

          Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

        • 4

          2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

          Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.

          2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.

          Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.

        • 5

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
          450 TL ve altı 1.250 TL
          450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
          911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
          1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
        • 6

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

          Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
          1-2 çocuklu hanelere 350 TL
          3 çocuklu hanelere 450 TL
          4 çocuklu hanelere 550 TL
          5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
        • 7

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

          Aşağıdaki linkten Aile Destek ödemesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

          E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

          Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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