Aile Destek Programı Haziran ayı ödemelerinin yapılmasının ardından, gözler Temmuz ayı ödeme tarihlerine çevrildi. Aile Destek Programı 1 yıl boyunca kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre değişen miktarlarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemelerdir. Peki, "Aile Destek Programı ödemesi ne kadar oldu, devam edecek mi? Aile Destek Paketi Temmuz ödemesi yatacak mı?" İşte Aile Destek ödemesinin sona ereceği tarih...