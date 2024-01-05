Aile destek programı ödemelerine zam mı geldi? İşte güncel Aile Destek Paketi ödemeleri
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile Destek Programı'na zam gelip gelmediği araştırılıyor. Başvuru şartlarını sağlayan her ailenin hesaplarına düzenli olarak yatırılan destek ödemesinin; asgari ücretin açıklanmasından sonra artırılacağına dair araştırmalar yapılıyor. Peki, Aile Destek ödemelerine zam geldi mi ve Ocak ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte, detaylar...
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Asgari ücret ve memur zammının açıklanmasıyla beraber gözler Aile Destek programı ödemelerine döndü. 850 TL ile 1833 TL arasında değişen ödemelerin yeni yılda artırılıp, artırılmayacağı merak ediliyor. Peki, 2024 Aile Destel Programı (Paketi) ödemelerine zam mı geldi ve güncel ödeme miktarı nedir? İşte, detaylar...
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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?
2024 Ocak aile destek ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal yardım parasına zam açıklaması geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.
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GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
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450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
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OCAK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulacak.
Aile Destek Programı Ocak ayı ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.
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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
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Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.