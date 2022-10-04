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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yanık açıkladı! 850 - 1250 TL Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları ne ve ne zaman verilecek?

Bakan Yanık açıkladı! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 850 ile 1250 TL aralığına yükseltildi. 12 ay düzenli ve süreli olarak verilen Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödemeleri 7 Eylül günü başlamıştı. Eylül ayı ödemeleri için gözler Ekim ayının ilk haftalarına çevrilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte, Aile Destek Paketi ödeme tarihi...

04.10.2022 - 19:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman yatacak? sorusu Ekim ayının gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. 2022 yılının ilk 8 ayında 41 milyar 418 milyon TL sosyal yardım parası hesaplara yatırıldı. Aile Destek Programı ödemelerinin ilki 29 Temmuz Cuma günü yapılırken Ağustos ayı ödemeleri ise 7 Eylül'de yapılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Programı ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. İşte, Aile Destek Paketi ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...

  • BAKAN YANIK AÇIKLADI: 'PROGRAMIMIZI GENİŞLETİYORUZ'

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz." dedi.

  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ ARTIRILDI!

    Bakan Yanık; "Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır.” ifadelerini kullandı. 

  • AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

    E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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