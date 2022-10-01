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Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 arttı! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar? Aile Destek Paketi ne kadar oldu, şartları neledir?

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar? Aile Destek Paketi ne kadar oldu, şartları neledir?

Aile Destek Programı ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Aile Destek Programı ödemeleri gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından tekrardan gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'nın kapsamının geliştirildiğini belirtirken, ilave destekler geleceğine vurgu yaptı. Yapılan açıklamaların ardından, "Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar? Aile Destek Paketi ne kadar oldu, şartları neledir?" soruları gündeme geldi. İşte Aile Destek Paketi başvuru linki...

01.10.2022 - 01:32 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milyonlarca kişinin merakla beklediği Aile Destek Paketi ödemeleri 29 Temmuz itibarıyla başladı. Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin her ay düzenli olarak 450 - 600 TL arası değişen Aile Destek Programı ödemelerinin ilavelerle birlikte yüzde 66 oranında arttığı belirtildi. Peki Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar? Aile Destek Paketi ne kadar oldu, şartları neledir? İşte Aile Destek Paketi ödeme miktarları ve ödeme takvimi...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLE DESTEK PROGRAMI AÇIKLAMASI! 

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı hakkında da açıklamalarda bulundu. Açıklamasından satır başları şöyle:

    "Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek."

  • BAKAN YANIK AÇIKLADI "25 MİLYAR TL İLAVE"

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz" dedi.

  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

    Hane başına aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere ödenen Aile Destek Programı ödemeleri yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişiyordu. Yapılan son artışla birlikte Aile Destek Programı ödemeleri 850 ile 1250 TL aralığına yükseltildi.

  • İLAVE DESTEK

    "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti. 

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