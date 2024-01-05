Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.547,84 %1,83
        DOLAR 29,8433 %0,30
        EURO 32,7393 %0,30
        ALTIN 1.961,18 %0,32
        FAİZ 41,11 %0,74
        GÜMÜŞ GRAM 22,12 %0,36
        BITCOIN 44.363,00 %-0,28
        GBP/TRY 37,9129 %0,20
        EUR/USD 1,0947 %-0,02
        BRENT 77,71 %-0,69
        ÇEYREK ALTIN 3.206,53 %0,32
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu? 2024 Aile Destek Paketi ödemelerine zam geldi mi? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu?

        Aile Destek Paketi ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Ödemeler kapsamında sosyal yardımın ne kadar olduğu 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret zammının yüzde 49 olarak açıklanmasıyla gündemdeki yerini aldı. Peki, Aile Destek Yardımı ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte ocak ayı Aile Destek Paketi yardım ödemeleri hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 00:48 Güncelleme: 05.01.2024 - 00:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" açıklaması ile yeni zammı açıklamıştı. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının yanıtları aranıyor. Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin güncel bilgileri haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...

        • 2

          AİLE DESTEK PROGRAMI SOSYAL YARDIM PARASI ZAMLANDI MI?

          2024 Ocak aile destek ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal yardım parasına zam açıklaması geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

        • 3

          GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

        • 4

          450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

          450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

          911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

          1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

        • 5

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

          Aile Destek Programına başvuran kişinin;

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

        • 7

          Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı!
        Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Arkadaşı yanarak öldü, sürücü serbest
        Arkadaşı yanarak öldü, sürücü serbest
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        Blinken'dan Türkiye ve Orta Doğu'ya kapsamlı ziyaret
        Blinken'dan Türkiye ve Orta Doğu'ya kapsamlı ziyaret
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Yine kadın cinayeti! Eski eşi öldürdü
        Yine kadın cinayeti! Eski eşi öldürdü
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Kışın en sıcak en soğuk günlerini yaşayacağız
        Kışın en sıcak en soğuk günlerini yaşayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Habertürk Anasayfa