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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu? 2024 Aile Destek Paketi ödemelerine zam geldi mi? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu?

        Aile Destek Paketi kapsamında sosyal yardım ödemelerinin ne kadar olduğu 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret zammının yüzde 49 olarak açıklanmasıyla gündemdeki yerini aldı. Peki, Aile Destek Yardımı ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte ocak ayı Aile Destek Paketi yardım ödemeleri hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 01:03 Güncelleme: 02.01.2024 - 01:03
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" açıklaması ile yeni zammı duyurdu. Asgari ücrete yapılan zammın ardından "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının yanıtları aranıyor. Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

        • 2

          AİLE DESTEK PROGRAMI SOSYAL YARDIM PARASI ZAMLANDI MI?

          2024 Ocak aile destek ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal yardım parasına zam açıklaması geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

        • 3

          GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

        • 4

          450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

          450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

          911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

          1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

        • 5

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

          Aile Destek Programına başvuran kişinin;

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

        • 7

          Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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