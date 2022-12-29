Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sosyal Güvenlik

Aile Destek Programı ödemeleri bugün yapılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin öne çekilerek bugün yapılacağını açıkladı

Giriş: 29.12.2022 - 09:22 | Güncelleme: ABONE OL
Aile Destek Programı ödemeleri bugün yapılıyor
Aile Destek Programı ödemeleri bugün yapılıyor
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" bilgisini paylaştı.

13 MİLYAR TL'Yİ AŞMIŞ OLACAK

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3 milyon haneye 2.9 milyar TL, "Çocuk Desteği Bileşeni" kapsamında ise 2.2 milyon haneye 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon haneye 3.8 milyar TL tutarında ödeme yapılacağını belirten Bakan Yanık açıklamasına şöyle devam etti:

"Böylece Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL’yi aşmış olacak.

Ayrıca yıl sonuna kadar Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5.6 milyon çocuğumuz için 2.6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Evde yemek yapmanın çevreye etkisi nedir?
Evde yemek yapmanın çevreye etkisi nedir?
Ekran miyop olma ihtimalini arttırıyor
Ekran miyop olma ihtimalini arttırıyor
Dünyanın en iyi kahvelerini bulabileceğiniz 10 yer
Dünyanın en iyi kahvelerini bulabileceğiniz 10 yer
Döner, Almanya'nın favori 'fast food'u oldu
Döner, Almanya'nın favori 'fast food'u oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.