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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Programı ödemeleri Aralık: Aile Destek Programı bu ay ne zaman ödenecek, hesaplara yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile Destek Programı ödemeleri bekleniyor! Aralık ayı ödemeleri ne zaman?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Destek Programı ödemeleri her ay düzenli olarak yatırılıyor. Ödemeden yararlanan birçok vatandaş Aralık ayı için gözlerini Bakanlık'a çevirdi. Peki, Aile Destek Programı Aralık ayı ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 09:15 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:15
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        • 1

          İhtiyaç sahibi aileler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Destek Paketi'nin Aralık ayı ödemeleri bekleniyor. Ödemeden yararlanmak isteyen aileler Bakanlık'a veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapabilir. Peki, Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

        • 2

          2023 ARALIK AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

          Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemelerinin yatacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Resmi bir tarih açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

          Aile Destek Programına başvuran kişinin;

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

        • 5

          Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        • 6

          2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

        • 7

          450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

          450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

          911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

          1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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