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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile destek programı ödemeleri: 2024 Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, kimler alabilir? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı?

        Aile Destek ödemeleri her ay gerçekleştiriliyor. Yapılan zamlar ile "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Aile Destek Paketi yardım ödemelerine ilişkin güncel bilgileri haberimizde paylaştık. İşte "Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının yanıtı ile güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 22:10 Güncelleme: 30.03.2024 - 22:10
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        • 1

          İhtiyaç sahibi ailelere belirli bir tutarlarda verilen Aile Destek Paketi ödemeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ödemeler kapsamında sosyal yardımın ne kadar olduğu ve yatırıldığı tarihler araştırılıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu ve Aile Destek yardım parası ne zaman ödenecek? İşte Aile Destek Paketi yardım ödemeleri hakkında merak edilenler...

        • 2

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

          450 TL ve altı - 1.250 TL

          450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

          911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

          1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

        • 3

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NİSAN AYI NE ZAMAN YATACAK?

          Henüz bu konu hakkında bir tarih verilmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile Destek Paketi ödemelerine dair bir açıklama gelirse haberimize ekleyeceğiz.

        • 4

          ÇOCUKLU HANELERE EK ÖDEME

          Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

          1-2 çocuklu hanelere - 350 TL

          3 çocuklu hanelere - 450 TL

          4 çocuklu hanelere - 550 TL

          5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

        • 5

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

        • 6

          Mavi kart sahipleri, yurt dışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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