Aile Destek Programı ödeme ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Aİle Destek Paketi ödemelerine zam gelip gelmediği, ödemelerin ne kadar olduğu, Aile Destek ödemesi alan hak sahipleri tarafından araştırılmaya devem ediyor. Aile Destek Programı ödemeleri hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre hesaplanmaktadır. Peki, "Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, zam geldi mi, başvuru şartları neler, ödemeler ne zaman hesaba yatacak?" İşte Aile Destek Paketi başvuru ekranı...