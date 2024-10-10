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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Programı ödeme tarihleri Ekim 2024: Aile Destek Ödemeleri 2024 Ekim ayı ne zaman hesaba yatacak? Bakanlıktan açıklama geldi!

        Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakanlıktan açıklama geldi!

        Aile Destek Programı'nda son ödemeler tamamlanıyor. Normal şartlarda Temmuz ayında bitmesi gereken program yıl sonuna kadar uzatıldı. Şimdi gözler, Ekim ayı ödemelerine döndü. ''Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı yattı mı, ne zaman hesaba yatacak?'' soruları yanıt buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyurdu. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 07:29 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:27
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        • 1

          Aile Destek Programı'nın yıl sonuna kadar uzatılmasıyla beraber binlerce hane ödeme almaya devam ediyor. 850 lira ile 1250 lira arasında yapılan ödemelere ek olarak, hanelere çocuk başına destek de veriliyor. Geçen ayın 10'nunda yatan ödemelerin bu ay ne zaman hesaba yatacağı merak konusuydu. Bakanlıktan beklenen açıklama geldi. Peki, Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar...

        • 2

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EKİM AYI ÖDEMELERİ YATTI MI?

          Türkiye Aile Destek Programı Ekim ayı ödeme tarihleri ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi.

          Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,7 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

          Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydetti.

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını aktardı.

        • 3

          Hayata geçirdikleri projelerle ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,7 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.

          Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle hanelere toplam 99,6 milyar lira destek sağladıklarını bildirerek, gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını kaydetti.

          Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        • 4

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
          450 TL ve altı 1.250 TL
          450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
          911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
          1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
        • 5

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

          Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
          1-2 çocuklu hanelere 350 TL
          3 çocuklu hanelere 450 TL
          4 çocuklu hanelere 550 TL
          5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
        • 6

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

          Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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