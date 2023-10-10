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        Haberler Gündem AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TARİHLERİ | 2023 Ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi illerde yattı?

        Gözler Aile Destek Programı ödeme tarihlerinde! 2023 Ekim ödemeleri ne zaman yatacak?

        Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay 850 TL ile 1250 TL arasında hesaplara yatırılıyor. Aile Destek Paketi ödemeleri e-Devlet sistemi ve SMS üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 2023 Ekim ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 09:58 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:58
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        • 1

          Ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 850 - 1250 TL arasında değişilik gösteren Aile Destek Programı ödemeleri her ay ihtiyaç sahiplerinin hesabına yatırılıyor. İşte 2023 Ekim ayı SMS ve e-Devlet ekranı ile Aile Destek Programı ödemesi yatan iller listesi sorgulama ekranı...

        • 2

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ TEMMUZ'A KADAR UZATILDI

          850 TL ile 1250 TL aralığında yapılan Aile Destek Programı ödemeleri 2023 yılı Temmuz ayında sona erecek şekilde planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

        • 3

          2023 EKİM AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

          Türkiye Aile Destek Programı Ekim ayı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı.

          Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan gelecek son dakika açıklaması bekleniyor.

        • 4

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Aile Destek Programına başvuran kişinin;

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

          Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

          E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

          Başvuran kişinin;

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

          Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        • 7

          Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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