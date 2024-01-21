Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır." açıklamlar sonrasında 2024 yılında geçerli olacak zamlar netlik kazandı. Asgari ücrete yapılan zam ile "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının yanıtları aranıyor. Aile Destek Paketi yardım ödemelerine ilişkin güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...