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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile destek programı ödeme tarihi 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri zamlandı mı ve ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile destek ödemeleri ne kadar oldu ve ödemeler yattı mı?

        İhtiyaç sahibi ailelere belirli bir tutarda verilen Aile Destek Paketi ödemeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ödemeler kapsamında sosyal yardımın ne kadar olduğu asgari ücret zammının yüzde 49 olarak açıklanmasıyla merak ediliyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu ve ocak ayı Aile Destek yardım parası ne zaman yatacak? İşte ocak ayı Aile Destek Paketi yardım ödemeleri hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 00:16 Güncelleme: 21.01.2024 - 00:16
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır." açıklamlar sonrasında 2024 yılında geçerli olacak zamlar netlik kazandı. Asgari ücrete yapılan zam ile "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının yanıtları aranıyor. Aile Destek Paketi yardım ödemelerine ilişkin güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

        • 2

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?

          Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti. 2024 yılı Aile Destek Paketi ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal yardım parasına zam açıklaması geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

        • 3

          GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

          Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

        • 4

          450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

          450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

          911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

          1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

        • 5

          OCAK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

          Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulacak.

          Aile Destek Programı Ocak ayı ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

        • 6

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

          Aile Destek Programına başvuran kişinin;

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

        • 7

          Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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