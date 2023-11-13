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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri başladı mı? Program süresi Temmuz'da uzatılmıştı! Kasım ayı Aile Destek ödemeleri başladı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile Destek Parası yattı mı? Kasım ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri

        Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri başladı mı? Kasım ayının ortasına yaklaşılmasıyla birlikte ödeme alan hak sahipleri bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 10:23 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:23
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        • 1

          Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri 13 Kasım itibarıyla en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Kasım ayı Aşle Destek Programı ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

        • 2

          KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

          Kasım Aile Destek Programı ödemeleri henüz başlamadı. Geçtiğimiz ay ki ödemeler 10 Ekim'de başlamıştı. Bu ay ki ödemelerin de en geç 15 Kasım Çarşamba gününe kadar başlaması bekleniyor.

        • 3

          AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILMIŞI

          Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

        • 4

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Aile Destek Programına başvuran kişinin;

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

          Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

          E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 6

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

          Başvuran kişinin;

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

          Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        • 7

          Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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