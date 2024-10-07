Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?
Yıl sonuna kadar uzatılan Aile Destek Programı'nda ödemeler devam ediyor. Ekim ayı için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Geçtiğimiz ay, 10 Eylül'de yatırılan ödemelerin bu ay ne zaman hesaba geçeceği merak ediliyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı ne zaman? İşte, detaylar...
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Ekim ayının ilk haftası bitti ve gözler Aile Destek Ödemeleri'ne döndü. Yıl sonuna kadar uzatılan Aile Destek Programı'nda geliri düşük aileleri desteklemek amacıyla 850 TL ile 1250 TL arasında ödeme yapılıyor. Ek olarak, hanedeki çocuk sayısına göre çocuk desteği de veriliyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EKİM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile ve Gençlik Bakanlığı, aylık ödemeleri en geç ayın 15'ine kadar yatırıyor. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜLÜN KAÇINDA YATMIŞTI?
Geçen ay; Aile Destek ödemeleri 10 Eylül itibarıyla hesaplara yatırılmıştı. Geçen ay Aile Desteği Bileşeni kapsamında 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 900 milyon TL olmak üzere toplamda 3,8 milyar TL ödeme yapıldı.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
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AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.