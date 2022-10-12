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Aile Destek programı başvuru ekranı: 2022 Aile Destek paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve başvuru şartları neler?

Aile Destek programı başvuru ekranı: 2022 Aile Destek paketi ödemeleri yattı mı?

Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili sevindiren haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 450 ila 600 TL arasında hesaplara yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin 850 - 1250 TL arasına yükseltildiğini duyurmuştu. Henüz başvuru işleminde bulunmayanlar Aile Destek programı başvuru ekranını araştırıyor. İşte, Aile destek programı başvuru şartları ve ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...

12.10.2022 - 01:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aile Destek Programı Ekim ayı ödemeleri, ihtiyaç sahipleri tarafından takip ediliyor. Yılda yaklaşık olarak 4 milyon hanenin yararlanmasının planlandığı Aile Destek Paketi ödemeleri 12 ay düzenli ve süreli olarak yapılıyor. 850 - 1250 TL'ye yükseltilen Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları üzerinden alınıyor. İşte, e-Devlet  Aile Destek Programı başvuru ekranı, şartları...

  • BAKAN YANIK AÇIKLADI: 'PROGRAMIMIZI GENİŞLETİYORUZ'

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz." dedi.

  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ ARTIRILDI!

    Bakan Yanık; "Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır.” ifadelerini kullandı. 

  • AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

    E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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