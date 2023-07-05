Aile Destek Programı ödemelerinde son aylara girildi. Normal şartlar altında Temmuz ayı itibarıyla sona erecek olan Aile Destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada "Türkiye Aile Destek Programı'nda hanelerimize bu ay 4,5 milyar TL ödeme gerçekleştirdik" ifadelerini kullanmıştı. Peki, Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ne zaman bitecek ve ödemeler yatırıldı mı? İşte merak edilen güncel bilgiler...