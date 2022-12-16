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Aile Destek Paketi/Programı ödemeleri ne zaman yatırılacak, yattı mı? 2022 Aralık Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru şartları ne?

Aile Destek Paketi başvuru şartları ve ödeme tarihleri

Aile Destek Paketi ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığına ilişkin araştırmalar Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte hız kazandı. Henüz başvuruda bulunmayan kişiler ise Aile Destek Programı başvuru şartlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Giriş: 16.12.2022 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli tutarlarda verilen Aile Destek yardımı birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz ay 8 Kasım tarihinde yatırılan ödemelerin Aralık ayında ne zaman yatırılacağı araştırılıyor. Peki, Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru şartları ne? İşte merak edilen güncel bilgiler... 

  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

  • BAKAN YANIK DUYURDU!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, her an ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

  • Aile odaklı sosyal yardım ve sosyal hizmet anlayışıyla politika üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Yanık, bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programının mevcut bütçesini 25 milyar liradan 40 milyar liraya çıkardıklarını hatırlattı.

    Programın kapsamını genişlettiklerini, destek programı süresince sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklar için de ilave destek sağlayacaklarını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

    "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. 1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."

    Bakan Yanık, sosyal refahın paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım programlarıyla, kaynakların bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde öncelediklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını vurguladı.

  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ ARTIRILDI!

    Bakan Yanık; "Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır.” ifadelerini kullandı. 

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