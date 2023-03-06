Aile Destek Paketi başvuru ve ödeme tarihleri

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurularına çevrildi. İhtiyaç sahibi aileler tarafından sosyal yardım ödemelerinin ne zaman yatırılacağı ve başvuru ekranına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında güncel bilgiler...