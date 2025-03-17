Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Paketi uzatıldı mı? Aile destek ödemesi bitti mi, bu yıl devam edecek mi? Aile Destek mart ödemesi ne zaman yatacak?

        Aile Destek ödemesi devam ediyor mu, bitti mi?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan Aile Destek Paketi ödemeleri, 2024 yılının aralık ayında sona erdi. Bu yardımlar, hane gelir durumuna göre 850 ila 1250 TL arasında değişen tutarlarda sunuluyordu. Bu ödemelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin sorgulamalar ise gündemdeki yerini koruyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri devam ediyor mu, bitti mi? İşte konuya dair son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 21:44 Güncelleme: 17.03.2025 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İhtiyaç sahibi ailelerin ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla Aile Destek Paketi ödemeleri, aralık ayında sona ermişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu yardımların mart ayında devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Aile Destek ödemeleri sürecek mi, uzatıldı mı? Mart ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar..

        • 2

          AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?

          Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.

          Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

        • 3

          2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

          Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.

          2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.

        • 4

          Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Habertürk Anasayfa