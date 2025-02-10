Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ödemeler devam edecek mi?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerine yapılan Aile Destek Paketi ödemeleri, aralık ayı itibarıyla sona erdi. İhtiyaç sahibi ailelere gelir durumuna göre 850 ila 1250 TL arasında değişen tutarlarda verilen bu yardımların devam edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, bu destek ödemeleri tamamen durduruldu mu? Aile Destek Paketi 2025 yılında da sürecek mi? İşte konuya dair son bilgiler...
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Aralık ayı itibarıyla yapılan son ödemelerin ardından yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Aile Destek Programı ödemeleri 2024 yılının Aralık ayına kadar uzatılmıştı. Şimdi ise vatandaşlar bu sürecin 2025'te devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki, Aile Destek ödemeleri 2025'te de sürecek mi, yoksa sona mı erdi? İşte güncel bilgiler ve detaylar..
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AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.
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Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
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2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.
Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.
2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.
Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.