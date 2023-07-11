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        Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi?

        Aile Destek Paketi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla 12 ay boyunca devam edeceği belirtilerek geçtiğimiz sene başlatıldı. 12 aylık sürenin dolmasıyla gözler "Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?" sorusuna çevrildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. İşte, Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ve ödemelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 19:04
        • 1

          Aile Destek Paketi, bir senedir ihtiyaç sahibi ailelere hanede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen miktarlarda ödeniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından Aile Destek Program ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Aile Destek Paketi uzatıldı mı, bitti mi? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          AİLE DESTEK PAKETİ TEMMUZ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

          Aile destek yardımı Temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI?

          Aile Destek Programı ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla son erecekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecekti. Konuya ilişkin kritik açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

        • 4

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLE DESTEK PAKETİ AÇIKLAMASI!

          Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı. 

        • 5

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR?

          Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. 

        • 6

          Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

          450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

          450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

          911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

          1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

        • 7

          Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

          1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

          3 çocuklu hanelere- 450 TL

          4 çocuklu hanelere- 550 TL

          5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

          350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

        • 8
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