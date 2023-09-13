Aile destek paketi Eylül ayı ödemeleri her ay ihtiyaç sahibi ailelere yapılıyor. Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 850 ile 1250 TL arasında gerçekleştiriliyor. Temmuz ayında bitmesi beklenen yardım programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile bir yıl daha uzatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığını açıkladı. İşte 2023 Eylül ayı Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı...