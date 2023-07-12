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        Aile Destek Paketi ödemeleri 2023: Aile Destek Paketi uzatıldı mı?

        Düzenli olarak verilen Aile Destek Paketi ödemelerinin temmuz ayında da yatırılıp yatırılmadığı merak konusu oldu. Son gelişmeler ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama gelirken yardım ödemesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı ve desteğin devam edip etmeyeceği araştırılıyor. İşte Aile Destek Paketi ödeme tarihleri...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 16:55
        • 1

          Aile Destek Programı ödemelerinde son aylara girildi. Normal şartlar altında Temmuz ayı itibarıyla sona erecek olan Aile Destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada "Türkiye Aile Destek Programı'nda hanelerimize bu ay 4,5 milyar TL ödeme gerçekleştirdik" ifadelerini kullanmıştı. Peki, Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ne zaman bitecek ve ödemeler yatırıldı mı? İşte detaylar...

        • 2

          AİLE DESTEK PAKETİ TEMMUZ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

          Aile destek yardımı Temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

           

        • 3

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI?

          Aile Destek Programı ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla sona erecekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecekti. Konuya ilişkin kritik açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

           

        • 4

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLE DESTEK PAKETİ AÇIKLAMASI!

          Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı. 

           

        • 5

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR?

          Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. 

           

        • 6

          Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

          450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

          450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

          911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

          1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

          Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

          1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

          3 çocuklu hanelere- 450 TL

          4 çocuklu hanelere- 550 TL

          5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

          350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

           

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