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        Haberler Gündem Aile Destek Paketi ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ağustos Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı?

        Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: 2023 Ağustos Aile Destek Programı ne zaman yatacak?

        Ağustos ayının ilk haftası geride kalırken Aile Destek Paketi ödeme tarihleri araştırmaları sıklaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım parasının ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Maaş zamlarının açıklanmasıyla da gözler "Aile Destek Paketi ödemesi zamlandı mı, ne zaman yatacak?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 Ağustos Aile Destek Programı ödemelerine dair güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 23:21
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        • 1

          Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Aile Destek Programı ödemeleri, 12 ay boyunca kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanıyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          AİLE DESTEK PAKETİ AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

          Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI MI?

          Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

        • 4

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

          Aile Destek Programı ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zamma ilişkin olarak resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

        • 5

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

          Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

          Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

          450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

          450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

          911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

          1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

        • 6

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Aile Destek Programına başvuran kişinin;

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması

        • 7

          Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        • 8

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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